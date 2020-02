Stava percorrendo la via Nuova Francesca a Santa Croce sull’Arno. Per cause e con dinamica in corso di accertamento la donna, 54 anni, è uscita di strada ed è finita nella scarpata a lato della carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dal 118 ma la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale, segno che le sue condizioni erano buone. Inevitabile, però, lo spavento.

E anche qualche rallentamento al traffico visto che si è viaggiato su una sola corsia per il tempo necessario ai soccorsi. L’incidente è accaduto poco dopo le 15 di oggi 6 febbraio.

Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco di Sotto.

