Il meningococco torna nel Cuoio, donna di 30 anni all’ospedale

Il meningococco, batterio responsabile della temibile meningite, torna ad affacciarsi sul comprensorio del Cuoio e sull’asse Firenze Pisa.

Nei giorni scorsi, una donna di 30 anni residente in Valdera ma che trascorre per motivi di lavoro e personali la giornata a Santa Croce sull’Arno e sul resto del Comprensorio, è stata colpita da una sepsi meningococcica, malattia causata dallo stesso meningococco della meningite ma che fortunatamente non ha colpito in modo selettivo la testa della donna, causando una malattia che ha comunque un margine di guarigione molto più elevato rispetto alla classica meningite. La sepsi meningococcica infatti, è un’infezione diffusa ma molto meno aggressiva di un attacco diretto alle meningi, dove alcune volte è la stessa reazione dell’organismo al batterio a causare un quadro grave del paziente. Tanto che solitamente si risolve con una terapia antibiotica.

L’allarme, visto l’agente eziologico (il batterio) in questione, è subito scattato in termini di profilassi. Nelle ultime 48 ore, quello che prima si chiamava ufficio di igiene ha sottoposto a profilassi antibiotica le persone che possono essere entrate in contatto con la 30enne, ovvero quelle che frequentano lo stesso luogo di lavoro (un’azienda di Santa Croce) e i luoghi di svago, in particolare una palestra della zona del Cuoio.

La malattia causata dal meningococco in questo caso è meno grave e virulenta della classica meningite. La donna, infatti, avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi negli ultimi giorni della settimana scorsa e lunedì poi, visto il complicarsi del quadro clinico, si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. Da lì, in breve, i medici sono riusciti a isolare il meningococco attraverso le analisi ed è stata mandata all’ospedale di Livorno, centro di riferimento per la Ausl Toscana costa sulle malattie infettive. Adesso, dopo i primi giorni di terapia antibiotica, la 30enne sta bene e presto potrebbe tornare a casa.

Un episodio sanitario questo, che per quanto abbia messo in allarme le persone sottoposte a profilassi, non dovrebbe comportare particolari problemi. Certo è che ancora una volta, questo batterio torna a presentarsi al primo freddo, sull’asse Firenze Pisa.

(notizia in aggiornamento)