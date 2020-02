Bertini: “Azienda estranea ai fatti. Fin da subito a disposizione della Finanza”

“Fin da subito ci siamo messi a disposizione della Guardia di Finanza, fornendo loro tutta la documentazione richiesta proprio perché, da parte nostra, non c’è niente da nascondere”. Ci tiene a precisarlo Gianluca Bertini, legale rappresentante della ditta Pallets Bertini Group srl, riguardo all’indagine della Guardia di Finanza di Prato e della Direzione Antimafia di Firenze.

Riportiamo di seguito e integralmente la nota di Bertini.

In merito alla verifica che vede coinvolte diverse aziende del nostro settore, mi preme sottolineare la totale estraneità ai fatti contestati alla Pallets Bertini Group srl, azienda di cui sono il legale rappresentante. Si tratta di un’indagine ampia quella condotta dalla Guardia di Finanza di Prato, avviata in questi giorni e che, ad oggi, non è conclusa. Nel ribadire la totale estraneità rispetto ai rilievi contestati si richiede il rispetto per l’operato e il nome di un’azienda che da molti anni lavora non solo nel Comprensorio ma in tutta Italia. Desidero sottolineare che non sono stati emessi atti restrittivi o cautelari nei nostri confronti.

Fin da subito ci siamo messi a disposizione della Guardia di Finanza, fornendo loro tutta la documentazione richiesta proprio perché, da parte nostra, non c’è niente da nascondere. Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e mi auguro che sia fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, senza dover assistere a strumentalizzazioni politiche che danneggerebbero l’azienda e, prima di tutto, quei lavoratori che sono la vera forza della Pallets Bertini Group e che certo non si meritano di essere al centro di speculazioni mirate esclusivamente a danneggiare il ruolo politico che ricopro all’interno del Comune di San Miniato. Ovviamente ci riserviamo di intraprendere, nelle sedi opportune, ogni azione a tutela dell’immagine aziendale.

Gianluca Bertini, legale rappresentante ditta Pallets Bertini Group srl