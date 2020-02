Un ragazzo di 19 anni stava percorrendo Lungarno Guicciardini a San Romano di Montopoli Valdarno a bordo della sua Renault. Procedeva da San Romano a Santa Croce sull’Arno quando, intorno alle 14 di oggi 7 febbraio, per cause e con dinamica in corso di accertamento da parte della polizia municipale, è finito con la ruota sull’erba.

Ha sterzato per tornare in carreggiata, ma ha urtato la Panda della Misericordia, che procedeva in senso opposto. L’auto della Misericordia in servizio, con alcuni pazienti a bordo, è finita giù dalla scarpata. Soccorse due persone, in condizioni che non destano al momento preoccupazione.

La strada è rimasta chiusa il tempo necessario a ultimare operazioni di soccorso e rilievi. In quel punto la strada è un po’ stretta e il sole potrebbe aver ridotto la visibilità.

(Notizia in aggiornamento)