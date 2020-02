Malore in strada, inutili i soccorsi del 118, muore uomo di 74 anni

Tragico evento, anche se per cause naturali, questa mattina 8 febbraio a Ponte a Egola in via Armando Diaz quando verso le 11,30 un uomo di Ponte a Egola di 74 anni, Giuliano Fondelli, ha avuto un improvviso malore e si è accasciato al suolo.

Subito soccorso dalle molte persone presenti, vista anche la mattina di mercato, che hanno chiamato il 118, per lui nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario della misericordia di San Miniato non c’è stato niente da fare.

Fondelli era molto conosciuto a Ponte a Egola ed era un assiduo frequentatore della Casa del Popolo di via della Gioventù dove avea il suo gruppo di amici.