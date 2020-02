Auto esce di strada e resta in bilico sul fossato a Capannoli

L’auto è uscita di strada ed è rimasta in bilico sopra un fossato. L’incidente, per cause e con dinamica in corso di accertamento, è successo nel pomeriggio di oggi 10 febbraio.

Sul posto, nel comune di Capannoli, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. La squadra giunta sul posto ha prima messo in sicurezza il veicolo e solo dopo ha provveduto a estrarre la persona e consegnarla al personale del 118 per le cure del caso.