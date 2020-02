Lavori in FiPiLi, due notti chiusa tra Montopoli e Santa Croce

Lavori di ripristino del manto stradale sono necessari nella strada di grande comunicazione Firenze, Pisa, Livorno. Per questo, per due notti, dovrà essere chiuso il tratto tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno in direzione Firenze.

I provvedimenti saranno adottati tra il 12 e il 14 febbraio 2020 dall’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze. I lavori in FiPiLi sono di ripristino della pavimentazione stradale e rendono necessaria la chiusura della carreggiata dalle 21,30 del 12 alle 6 del 13 febbraio e dalle 21,30 del 13 alle 6 del 14 febbraio 2020.