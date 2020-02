Prendono il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto, denunciati

Avevano dei beni intestati che non avevano dichiarato nella domanda. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Pisa e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro territoriale nel corso di un’attività investigativa svolta in sinergia.

I militari hanno scoperto che ben 5 persone residenti tra Pisa e provincia, tutte di nazionalità italiana, percepivano il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto.

I 5 sono stati denunciati in stato di libertà per la fraudolenta captazione del beneficio economico. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra aprile 2019 a gennaio 2020, i 5 hanno percepito anche ratei mensili cospicui.

Gli stessi saranno segnalati all’Inps per la sospensione e il recupero del beneficio economico erogato.

(Notizia in aggiornamento)