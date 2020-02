Rallentamenti in FiPiLi in direzione Mare tra Empoli ovest e San Miniato

Nuova giornata difficile in FiPiLi tra San Miniato e Empoli ovest dove si sono formati rallentamenti sia in direzione Firenze che in direzione Mare a causa dei tre eventi distinti avvenuti negli ultimi 30 minuti.

Il primo intorno alle 16,15 è un incidente senza gravi conseguenze tra gli svincoli di Empoli e Empoli Ovest in direzione Mare.

Il secondo circa 15 minuti dopo intorno alle 16,30 sempre tra Empoli e Empoli ovest in direzione Mare, dove si verificato un secondo incidente con una persona ferita, ma le condizioni non sarebbero gravi per il ferito e infine altri rallentamenti si registrano tra San Miniato e Empoli Ovest in direzione Firenze a causa di un veicolo fermo per avaria.

notizia in aggiornamento