Paura allo svincolo della FiPiLi di Pontedera per un auto in fiamme.

Per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme alla Polstrada per il soccorso le viabilità dell’arteria stradale, è andato in fiamme il vano motore di un’auto alimentata a Gpl.

Per fortuna nessun ferito, visto che il conducente si è prontamente allontanato dal mezzo e ha chiamato i soccorsi ma non sono mancati i disagi in ingresso e in uscita dalla Sgc.