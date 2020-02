Bambina cade in un pozzo a Fucecchio

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (16 febbraio) intorno alle 15,30 a Fucecchio.

Per cause tutte ancora da chiarire e al vaglio dei carabinieri, intervenuti, sul posto, una bambina è caduta in un pozzo in via Poggio Osanna. Sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione, i soccorsi da parte dei vigili del fuoco del Comando di Firenze e il personale sanitario inviato dal 118.

Prima che i vigili del fuoco arrivassero sul posto per fortuna la bambina era stata recuperata dal pozzo da una persona presente sul posto. Sia la bambina sia il soccorritore sono stati presi in carico dal personale sanitario per gli accertamenti del caso e condotti all’ospedale San Giuseppe di Empoli con un codice di media gravità. Nessuno dei due corre pericolo di vita, ma tanto è stato lo spavento per l’episodio.