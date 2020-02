Addio Giuliano, consigliere comunale negli anni ’70

Era stato consigliere comunale con il Pci tra il ’73 e il ’75, quando il sindaco è Nello Baldinotti. L’impegno di Giuliano Socci però, non si era mai fermato. E’ morto a 74 anni.

A San Miniato in molti, oggi 18 febbraio, lo ricordano per il lavoro alla Festa de l’Unità. Come fa anche il sindaco di San Miniato ed ex segretario del Pd Simone Giglioli.

“Con Giuliano – racconta – ho condiviso tante chiacchiere e tante sere estive. Era infaticabile ed era sempre un piacere confrontarsi con lui, sia che si parlasse di caccia, sia che si parlasse di politica. Ciao Giuliano, ci mancherai. Un caro abbraccio alla moglie, ai figli, alla sorella Giuliana e ai familiari

La foto sotto l’abbiamo scattata alla cena della vittoria per le ultime elezioni amministrative. Era veramente felice del risultato, e so quanto ha dato per arrivarci. Anche per questo non finirò mai di ringraziarlo”.