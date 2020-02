Acido in faccia, lavoratore in ospedale

E’ stato portato in ospedale per un’intossicazione. Cosa sia successo al lavoratore di una conceria della zona industriale di Santa Croce sull’Arno, però, è ancora in corso di accertamento.

Di certo l’uomo stava lavorando, forse al bottale, quando un po’ di acido lo ha raggiunto al volto. Erano le 7 circa di oggi 19 febbraio.

Immediate le irritazioni, ma a preoccupare sarebbero stati anche i fumi inalati in quei pochi secondi. L’uomo non è in pericolo di vita, ma il personale sanitario ha ritenuto necessario il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

(Notizia in aggiornamento)