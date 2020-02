Spacciatore si barrica in casa, chiusa via Lungomonte

Non c’è stato bisogno di usare la forza. Per sicurezza però, i Carabinieri hanno preferito chiudere la strada prima di arrestare un cittadino di 25 anni di origine marocchina, residente a Cascina e attenzionato da tempo. La presenza degli uomini in uniforme ha messo in agitazione i residenti di Montecalvoli di santa Maria a Monte nella mattina di oggi 21 febbraio quando, in via lungomonte, una pattuglia di carabinieri di Cascina ha tratto in arresto lo spacciatore.

Tutto è avvenuto dopo che il 25enne ha ceduto 3 dosi di cocaina a un uomo del posto. I militari appostati, appena hanno avuto conferma dell’avvenuta cessione dello stupefacente, sono intervenuti per fermare lo spacciatore. Questo, però, vistili arrivare, si è barricato in casa. Proprio a questo punto i carabinieri hanno ritenuto necessario per la sicurezza di tutti chiudere la strada e avviare un’opera di convincimento del giovane affinché aprisse la porta e non peggiorasse la sua situazione. Dopo circa 20 minuti di trattativa condotta dai militari, il 25enne ha aperto senza opporre altra resistenza.

Immediatamente è scattata la perquisizione dell’appartamento dove non è stato rinvenuto stupefacente, ma bensì più di 350 euro, secondo gli inquirenti provenienti dall’attività di spaccio. Alla fine l’uomo è stato arrestato e in breve, in via lungomonte è tornata la calma. Domani sarà celebrato il processo per direttissima vista la flagranza del reato in cui è stato colto il 25enne.