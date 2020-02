Coronavirus, Rossi e Saccardi: “Tutti negativi i controlli in Toscana”

Coronavirus, torna a parlare il governatore della Toscana, Enrico Rossi, con a fianco l’assessora alla sanità Stefania Saccardi.

“I casi di cui si parla in queste ore – ha detto in merito alle indiscrezioni emerse – sono tutti negativi. Se emergeranno casi positivi, sarete prontamente avvisati. Non possiamo andare sulle chiacchiere e sulle indiscrezioni”.

“Ci siamo concentrati su ciò che ci compete: la sanità, l’organizzazione sanitaria e il fare un appello ai cittadini. Abbiamo preso misure proporzionate, per il resto ci affidiamo alle valutazioni degli organi dello stato di cui ci fidiamo, ovvero l’Istituto sanitario nazionale, la protezione civile e tutto ciò che ci viene come indicazione dal ministero della salute. Fin qui abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare – ha aggiunto – sulla base dell’iniziativa che ci viene data. Se dovesse accadere un caso, adotteremo le misure che prenderemo insieme all’Istituto sanitario nazionale“.

“A oggi – conclude Rossi – non c’è nessuna emergenza, perché non risultano casi accertati di coronavirus. Se mi aspetto che ci saranno casi di positività in Toscana? Possibile, facciamo parte dell’Italia…”.