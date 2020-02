Coronavirus, nessuna sospensione dell’attività didattica per gli atenei toscani

Nessuna sospensione delle attività didattiche negli atenei toscani, fino a nuova comunazione. Dopo una giornata di intense e convulse consultazioni con il Ministero, nonché con la Regione Toscana, le indicazioni conclusive pervenute pochi minuti fa dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, di concerto col Ministro della salute, Roberto Speranza.

Misure restrittive dell’attività didattica nelle Università possono essere adottate dai singoli Atenei esclusivamente in seguito a precise disposizioni ministeriali, di concerto con la Regione, alle quali è fatto obbligo di attenersi.

Al momento attuale non sono previste per gli Atenei della Regione Toscana misure cautelari, se non quelle già contenute nella ordinanza del 21 febbraio, e pertanto il Ministro ha invitato gli atenei al rispetto del calendario didattico senza alcuna sospensione o dilazione.