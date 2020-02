Coronavirus, chiude in via precauzionale il Museo Piaggio

Chiude in via precazionale il Museo Piaggio di Pontedera.

Lo ha deciso la fondazione in considerazione del “continuo evolversi della diffusione del virus Covid-19 e le indicazioni delle autorità per i luoghi di assembramento”.

La scelta, spiegano dalla Fondazione avviene “in via del tutto precauzionale“. Le visite sono sospese da domani (25 febbraio) e fino a data da destinarsi. il Museo è meta ogni giorno di diverse centinaia di visitatori, in larga parte stranieri.

“Nella speranza – spiega la Fondazione – che in breve tempo questa situazione possa terminare, la Fondazione Piaggio proseguirà nel frattempo nell’organizzazione e nei lavori di allestimento in preparazione degli importanti eventi in programma. Non appena tale emergenza sanitaria rientrerà, il museo riaprirà immediatamente al pubblico”.