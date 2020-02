Auto in bilico sul fossato a Terricciola

Un’automobile è rimasta in bilico su un fossato a Terricciola. E’ successo nel pomeriggio di oggi 27 febbraio. Non erano ancora le 16 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina hanno raggiunto il punto dell’incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate ed è in seguito all’impatto che una delle due è finita fuori strada, in bilico in un fossato.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre le due persone a bordo dell’auto fuori strada e consegnarle al personale del 118 per le cure del caso.