Incidente a Castelfranco di Sotto, bimbo di 3 anni in ospedale

L’auto guidata dalla mamma è uscita di strada, probabilmente scivolando sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il bambino, 3 anni, è stato portato in ospedale per accertamenti, dato che le sue condizioni non destano al momento preoccupazione.

L’incidente stradale è successo nel pomeriggio di oggi 27 febbraio a Castelfranco di Sotto. Subito allertato il 118, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno che hanno preso in consegna il piccolo e aiutato la donna in un momento non facile.

Il bambino non è sembrato grave, ma a quell’età le precauzioni non sono mai troppe ed è quindi stato accompagnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli.