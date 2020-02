Già dal pomeriggio di oggi 27 febbraio, il rapido aumento della nuvolosità ha portato pioggia su gran parte della Toscana. Il meteo è destinato a non migliorare fino a domani 28 febbraio, quando inizierà un progressivo miglioramento.

Dal primo pomeriggio di oggi, sulla Toscana sono caduti temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate. La costa sarà ancora soggetta a mareggiate, mentre sia lungo la costa che nelle zone appenniniche emiliano romagnole e rinforzeranno anche i venti.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo fino alle 6 di domani, venerdì 28 febbraio, per vento e mareggiate. Nella mattinata di domani i fenomeni saranno in progressiva attenuazione.

Il codice giallo per vento è segnalato anche sulle aree del Valdarno Inferiore e dell’Empolese dove sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari o localmente superiori sull’Appennino e zone sottovento. Domani, venerdì, dalla mattina vento in attenuazione.