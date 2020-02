E’ ai domiciliari, ma non resta in casa: in carcere

La donna, 20 anni, era in regime di arresti domiciliari a Pontedera. La donna, però, non aveva ben compreso cosa si intendesse, visto che più di una volta non è stata trovata a casa durante i controlli. Così, a seguito delle reiterate violazioni alla misura, è stata arrestata e accompagnata alla casa circondariale di Firenze Sollicciano.

I carabinieri l’hanno arrestata nell’ambito degli ordinari compiti di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’autorità giudiziaria.

I militari della stazione di Pontedera hanno rintracciata la donna, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, notificandole il provvedimento di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa.