Esce di strada sulla provinciale delle Colline per Legoli

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ed è finita fuori strada.

La ragazza è stata estratta dall’abitacolo dell’auto dal personale sanitario inviato dal 118 mentre la squadra dei vigili del fuoco di Pontedera ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

L’incidente stradale è successo intorno alle 5 di oggi 29 febbraio sulla strada provinciale delle Colline per Legoli, nel comune di Peccioli.