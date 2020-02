Furto al negozio di bici, ma dopo un’ora il proprietario ritrova il velocipede nell’auto di un passante

Il ladri sono tornati ad agire a Santa Croce sull’Arno alcuni giorni fa, ma la cosa singolare è che la refurtiva è stata ritrovata poco dopo dal proprietario in circostanze tutt’ora da chiarire.

La vittima, che in passato aveva già subito altri furti è il negozio Taddei motocicli. Questa volta i ladri hanno portato via una bici da corsa, un articolo destinato al mercato dei professionisti e quindi di un certo valore, sicuramente oltre i mille euro. Tutto è accaduto alcuni giorni fa.

È avvenuto nel pomeriggio e questa volta però il titolare e i lavoratori del negozio si sono accorti del furto poco dopo che era stato commesso, quanto hanno notato che mancava proprio quella bicicletta dall’esposizione. Così sono subito scattate le ricerche nella speranza che il ladro fosse ancora in zona, visto anche che una bici non è poi così facile da nascondere. Il titolare ha anche avvisato i carabinieri del furto che era stato commesso nel suo negozio. Dopo circa un’ora e mezzo da quando il titolare si era accorto che mancava una bici, a un certo punto è stata vista un’auto che girava per Santa Croce e a bordo oltre al guidatore vi era anche una bici, molto simile a quella sottratta al Taddei.

Il titolare e un amico che hanno notato questa coincidenza e hanno nuovamente chiamato i carabinieri che sono intervenuti rapidamente con una pattuglia. I militari dell’Arma hanno fermato l’automobile e identificato il conducente. Poi hanno cercato di capire come l’uomo fosse entrato in possesso della bici. Ma dalle sue risposte non è emerso come mai la bici, che poi è risultato essere quella rubata al Taddei, era nella sua auto. Così i militari identificato l’uomo e accertato che aveva una bici rubata in auto, visto che non vi era flagranza di reato, hanno restituito i documenti al guidatore e lo hanno lasciato andare.

I militari dell’Arma dei carabinieri però hanno anche avviato le indagini tutt’ora in corso per capire cosa fosse accaduto dopo il furto alla bici e cercare di risalire al ladro. Non è escluso che nei prossimi giorni i carabinieri, al termine delle indagini e accertato come siano andate realmente le cose, possano denunciare qualcuno all’autorità giudiziaria, fermo restando che al momento del controllo non sussistevano elementi per ipotizzare che l’uomo in possesso della bici rubata potesse essere il ladro. (g.m. – g.z.)