Crolla una pianta e travolge due auto: un ferito

Paura questa notte a Calcinaia per la caduta di una grossa pianta in via di Tiglio a Calcinaia.

L’albero, intorno all’una di notte, è caduto su due auto in transito e uno dei conducenti delle vetture è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, per accertamenti sanitari.

Sul posto il personale del distaccamento di Pontedera dei vigili del fuoco che ha provveduto a estrarre in sicurezza le persone coinvolte dalle auto travolte.