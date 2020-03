Furgone a fuoco dopo l’incidente a Casciata Terme Lari

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati e uno dei due si è incendiato dopo lo scontro.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 2 marzo nella zona industriale La Turchia nel comune di Casciana Terme Lari.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Cascina, i feriti erano già stati presi in carico dal personale sanitario inviato dal 118. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza i due mezzi.