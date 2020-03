Perde il controllo dell’auto, che finisce sottosopra

Ha perso il controllo dell’auto che è finita sottosopra, fermandosi sul proprio tetto. Poteva finire molto peggio l’incidente avvenuto poco prima delle 9 di oggi 2 marzo a Staffoli di Santa Croce sull’Arno.

Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 20 anni del posto, portato all’ospedale di Pescia per gli accertamenti del caso dai sanitari della Pubblica assistenza di Chiesina Uzzanese, ma soltanto con qualche graffio ed escoriazioni.

In via Livornese sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto in curva, anche forse a causa di un asfalto reso più viscido dalla pioggia.

L’incidente è avvenuto proprio davanti al banco della frutta e verdura e solo per fortuna non si è risolto in modo più grave.