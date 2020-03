Coronavirus, ordinanza di quarantena cautelativa a Santa Croce

E’ entrato in stretto contatto con una persona risultata positiva a Covid 19 ed è risultato negativo al nuovo coronavirus. Una persona di Santa Croce sull’Arno si trova però in quarantena cautelativa residua.

Nella mattinata di lunedì 2 marzo la sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda ha emesso un’ordinanza affinché un cittadino residente nel territorio comunale fosse sottoposto alla misura. Per alcuni giorni, quindi, sarà necessario tenere sotto controllo la situazione attraverso la sorveglianza attiva, in via cautelativa, come proposto dall’Azienda Asl Toscana Centro.

La procedura è stata attivata su segnalazione della persona stessa. “In queste ore sta girando un video – spiega Deidda – che ha generato un po’ di allarmismo, purtroppo. Ma ci tengo a ribadire che non sono stati registrati casi di contagio nel nostro territorio comunale. Abbiamo semplicemente messo in atto tutte le misure preventive, rispettando l’ordinanza regionale e le indicazioni del Servizio di igiene pubblica e la comunicazione dell’Azienda Usl Toscana Centro.

Stiamo seguendo le procedure nazionali e regionali, come è ovvio e giusto che sia. In momenti come questo la collaborazione tra istituzioni ed enti con diverse competenze è fondamentale. Più volte abbiamo ricordato alla cittadinanza l’importanza di seguire soltanto i canali ufficiali e le fonti verificate (come il nostro giornale, ndr). Rinnovo questo appello. I cittadini non si fidino dei video che girano, degli audio che girano, senza nessun riferimento o link ai siti ufficiali del Comune, della Regione Toscana o del Ministero della Salute o della Presidenza del Consiglio.

Per avere informazioni su Coronavirus e Covid 19 i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, San Miniato e Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con Anci Toscana e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, hanno organizzato un’iniziativa pubblica per venerdì 6 marzo a Ponte a Egola” Coronavirus e prevenzione, incontro a Ponte a Egola.

L’ordinanza si aggiunge a quella firmata ieri da Simone Giglioli per San Miniato Coronavirus, firmata ordinanza di quarantena a San Miniato “a scopo precauzionale”. Entrambi i casi, al momento, risultano negativi al coronavirus.