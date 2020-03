Droga, padre e figlio trovati a spacciare insieme

Padre e figlio colleghi nello spaccio di droga. Ieri 2 marzo, i carabinieri della compagnia di Empoli hanno denunciato in stato di libertà i due uomini di 57 e 31 anni che vivono a Poggibonsi per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

I militari, durante un posto di controllo in via Sanminiatese a Empoli, hanno controllato un’auto con due persone a bordo. Una volta fermati, i due hanno tentato di nascondere un panetto di 100 grammi gettandolo sotto l’auto. La cosa, però, non è sfuggita ai carabinieri che hanno subito recuperato lo stupefacente.

Il fatto che il giovane fosse già noto, ha indotto i carabinieri a eseguire un’accurata ispezione della vettura che però ha dato esito negativo. Il quantitativo della sostanza sequestrata a padre e figlio ha determinato la denuncia per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.