Coronavirus: due donne positive a Santa Maria a Monte ed Empoli, primo ricovero a Cisanello

Un uomo di 38 anni di San Giuliano Terme è ricoverato all’ospedale di Cisanello a seguito di complicanze causate da un’infezione da coronavirus. E’ il primo ricovero nell’ospedale di area vasta dell’Ausl Toscana nord ovest per sintomi legato a Covid 19.

Confermata la positività anche per una donna di 48 anni di Santa Maria a Monte che si trova in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute così come un’altra donna, di 56 anni di Empoli. Oltre a questi, ci sono altri 20 nuovi casi di positività al coronavirus registrati tra ieri sera 4 marzo e oggi 5 marzo.

Nell’Asl centro sono in tutto 9 i pazienti risultati positivi, 4 dei quali si trovano ricoverati nei reparti di malattie infettive. Sono 8 in Asl nord ovest: un uomo di 76 anni residente a Viareggio è al momento in rianimazione e altri 5 sono stati ricoverati tra ieri e oggi. In Asl sud est sono 6 i nuovi casi positivi al coronavirus, due dei quali ricoverati in ospedale.

A oggi in Toscana sono 61 i tamponi complessivi risultati positivi al test del Covid 19. Ci sono 1039 persone in isolamento domiciliare di cui 478 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 323 casi nella Asl centro (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia), di 56 casi nella Asl nord ovest (Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno) e di 99 casi in quella sud est (Arezzo, Siena, Grosseto).

(Notizia in aggiornamento)