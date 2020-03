Coronavirus, prima quarantena volontaria a Santa Maria a Monte. Sospesi gli appuntamenti a San Miniato

La sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella ha firmato la prima ordinanza per la quarantena di una persona nel suo comune. La persona è in isolamento per aver avuto un contatto con un caso confermato di Covid 19 non residente nel comune, ma come gli altri del cuoio sta bene e non ha alcun sintomo.

“Il provvedimento – ricorda Parrella – è stato preso unicamente a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica. Il periodo di quarantena terminerà il 10 marzo. Al momento non verranno adottate ulteriori misure”.

Da stamattina 5 marzo, intanto, le attività didattiche sono sospese in scuole e università in tutta Italia Coronavirus, Conte: “Lezioni sospese da domani. Il sistema sanitario rischia il sovraccarico” facendo seguito al decreto ministeriale del 4 marzo. Tra le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus sul territorio nazionale, il decreto prevede anche la sospensione di eventi in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici essenziali, eventi e manifestazioni di ogni natura tali da non poter garantire un metro di distanza di sicurezza interpersonale fra le persone, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina a porte aperte.

Fino al 3 aprile 2020, salvo diverse e successive modifiche quindi, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Alla luce di queste indicazioni, il Comune di San Miniato è stato costretto a sospendere l’incontro sul coronavirus previsto per venerdì 6 marzo a Ponte a Egola Coronavirus e prevenzione, incontro a Ponte a Egola. Tra gli eventi al momento sospesi ci sono anche il Premio donne sanminiatesi Premio Donne sanminiatesi anche alla memoria di Graziaprevisto per venerdì 6 marzo e gli spettacoli in programma a teatro.

Gli impianti sportivi comunali restano aperti ma le società sportive devono essere in grado di garantire, a mezzo del proprio personale medico, i controlli per contenere il diffondersi del virus.

Le tre biblioteche comunali (San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola) resteranno aperte solo per il servizio prestiti, mentre saranno interdette le attività di studio e lettura nonché conferenze, convegni o altri eventi eventualmente programmati fino al 15 marzo.

(Notizia in aggiornamento)