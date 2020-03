Coronavirus, un’altra ordinanza di quarantena a San Miniato. “Anche questa persona sta bene”

Anche questa seconda ordinanza “è stata fatta a puro scopo precauzionale, poiché la donna è entrato in contatto con una persona risultata positiva al test sul coronavirus lo scorso 2 marzo. L’Asl ci conferma che sta bene e, al momento, non presenta sintomi”. Lo precisa il sindaco Simone Giglioli che oggi 5 marzo ha firmato un’ordinanza per attivare la misura della quarantena con sorveglianza attiva nei confronti di una donna residente a San Miniato.

“L’ordinanza – spiega il sindaco – è stata fatta su richiesta dell’Azienda Usl Toscana Centro e in accordo con il Prefetto, seguendo le norme e i protocolli dettati dal ministero della Salute e messe in atto dalle Regioni e dalle Asl locali in egual misura su tutto il territorio nazionale”. La donna deve attenersi al periodo di quarantena restando nella sua casa fino al 16 marzo.

Il personale sanitario della Asl Toscana Centro si sta occupando di monitorare quotidianamente il suo stato di salute, mentre polizia municipale e forze dell’ordine hanno il compito di verificare che venga rispettata la quarantena.

“Desidero ribadire – spiega il sindaco – che, con questa ordinanza, non significa che a San Miniato c’è il coronavirus. Ad oggi infatti non abbiamo casi accertati sul nostro territorio. Non è necessario risalire ai contatti che la donna può aver avuto nei giorni scorsi, perché il Ministero prescrive che venga fatta una ricerca sui contatti solo in caso di coronavirus conclamato, non di fronte a soggetti che al momento risultano sani, come il caso in questione. Non è il caso di allarmarsi: ripeto infatti che la donna, al momento, sta bene e non ha manifestato nessun sintomo, la misura è di natura preventiva e a tutela di tutti”.