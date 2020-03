Coronavirus, in quarantena il sindaco di Pontedera Matteo Franconi

C’è anche il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, fra le persone in quarantena per l’emergenza coronavirus. Lui e alcuni componenti della giunta, infatti, secondo il protocollo Asl sono stati posti in quarantena per i prossimi 14 giorni per aver avuto contatti stretti con una persona che è risultata positiva al coronavirus.

Il sindaco, che ha dichiarato di stare bene e di non avere nessun sintomo di un possibile contagio, proseguirà la sua attività da casa e attraverso una postazione Skype.

L’occasione è servita anche per rinnovare l’appello a fidarsi della scienza e delle regole “per la salute di ciascuno e di tutti”.

Nella giornata di oggi altri due sindaci toscani avevano annunciato la quarantena volontaria, per aver avuto recenti contatti con il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, risultato positivo al test: si tratta dei primi cittadini di Firenze, Dario Nardella, e di Empoli, Brenda Barnini.