Ditta privata dona gel igienizzante al Comune di Santa Croce sull’Arno

Gel igienizzante per le mani nelle strutture del Comune di Santa Croce sull’Arno e alle associazioni di volontariato. A fornirlo gratuitamente, vista la difficoltà di reperimento, è stata la ditta Alpa di Gloria Gualtieri, che l’ha prodotto per la sua azienda.

“In questi giorni – commenta il sindaco Giulia Deidda – molte strutture, anche pubbliche, trovano con difficoltà il gel igienizzante per le mani. Gloria Gualtieri di Alpa ci ha inviato una fornitura di gel prodotto per la sua azienda. E noi l’abbiamo messo nei nostri uffici comunali e lo abbiamo distribuito alle associazioni di volontariato, per una corretta prevenzione per tutte e tutti”.

“Gesti come questo – dice Deidda – danno davvero fiducia, e mi dimostrano ancora una volta quanto la nostra comunità sappia dimostrarsi generosa anche nei momenti più complicati. Grazie Gloria, di cuore”.