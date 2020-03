Geofor, otto dipendenti in quarantena dopo il caso di coronavirus in azienda

Otto persone in quarantena, a scopo precauzionale, dopo la scoperta di un dipendente dell’azienda Geofor, impiegano nella sede di Navacchio, positivo al coronavirus.

Le otto persone dovranno rimanere a casa e tenere sotto controllo il proprio stato (che attualmente non presenta alcun sintomo della influenza). Altri dipendenti della società sono risultati assenti per altri tipi di malessere, ma non per l’infezione da coronavirus.

L’azienda sta comunque portando avanti il proprio lavoro con grande impegno e senso di responsabilità della struttura e di tutto il personale, proseguendo il servizio su tutto il territorio.

“Geofor – è la nota ufficiale della società – darà la precedenza allo svolgimento della raccolta “porta a porta”, per poi proseguire nelle altre attività (ritiro ingombranti, ritiro domiciliare di sfalci e potature in alcuni territori coperti dal porta a porta, assistenza e pulizia delle piazzole, e simili), che comunque verranno recuperate appena possibile, qualora non risultasse materialmente possibile svolgerle subito nella loro interezza”.