Coronavirus, confermato lo stop a eventi. Fermate anche messe e funerali

Stop agli eventi culturali, ai congressi medici e agli assembramenti per incontri sportivi e nelle discoteche. Lo si evince dall’articolo tre del decreto emanato dal consiglio dei ministri nella notte e che si aggiunge a quello che istituisce la zona rossa in tutta la Lombardia e in altre 14 province del Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Qui vengono annoverati i divieti e le misure che riguardano anche il resto d’Italia e “raccomanda” alcuni comportamenti utili a frenare il contagio del coronavirus. Fino al 3 aprile è confermato lo stop alle attività che comportano assembramenti – compresi cinema e teatri – ma vengono introdotte anche nuove misure di sicurezza.

Tra le prescrizioni c’è anche lo stop a incontri sportivi che prevedano l’ingresso agli impianti di pubblico – incontri che potranno invece svolgersi a porte chiuse – ed altri spettacoli o manifestazioni tali da “non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Nel decreto, inoltre, “si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari”.

In questo articolo si conferma anche che lo stop alle scuole sarà – salvo nuove disposizioni – fino al prossimo 15 marzo: gli istituti dovrebbero quindi riaprire il prossimo 16 marzo.

Seppur non previsto nel decreto per le aree fuori dalla zona rossa è stato previsto anche lo stop alle messe e anche alle funzioni funebri, per disposizione della conferenza episcopale italiana e toscana.

“In ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri, emanato in tarda notte – è il comunicato della diocesi di Pistoia – si sospendono le celebrazioni liturgiche e ogni altra funzione religiosa – e quindi la celebrazione pubblica della messa, comprese le esequie – da oggi (8 marzo, ndr) fino a nuove indicazioni (il decreto rimarrà in vigore fino al 3 aprile salvo diverse disposizioni). Si prega di attenersi scrupolosamente a queste indicazioni”.

“Per disposizione governativa e comunicazione Cei e Cet – scrive la diocesi di San Miniato – il vescovo Andrea Migliavacca chiede di sospendere ogni celebrazione pubblica della messa. Sono previste sanzioni penali”