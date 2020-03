Coronavirus, morto a Cisanello un anziano già malato: è il primo caso in Toscana

Sono 15 i casi positivi, tra ieri sera e oggi, nei territori dell’Ausl Toscana Centro. 12 di questi sono il risultato dei test diagnostici ricevuti nella tarda serata di ieri, mentre 3 aggiornati ad oggi pomeriggio.

Nove i nuovi casi nel territorio fiorentino: si tratta di una donna di 59 anni di Bagno a Ripoli, ricoverato al Santa Maria Annunziata in discrete condizioni, di un uomo di 63 anni di Firenze ricoverato a Careggi in discrete condizioni, di una donna di 58 anni di Bagno a Ripoli ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizion.

Positivo anche un uomo di 54 anni di Bagno a Ripoli, con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, positiva anche na donna di 50 anni di Greve in Chianti con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 59 anni di Bagno a Ripoli ricoverato a Careggi in buone condizioni, un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni discrete, un uomo di 85 anni di Firenze ricoverato a Careggi in condizioni critiche, un uomo di 63 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata.

Un nuovo caso si registra anche nel territorio empolese: si tratta di un uomo di 76 anni di Cerreto Guidi, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,5 i nuovi casi nel territorio pistoiese: si tratta di una donna di 77 anni di Pistoia ricoverata in condizioni critiche al San Jacopo, una 69enne di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo, un uomo di 27 anni di Quarrata ricoverato in buone condizioni al San Jacopo, un uomo di 71 anni di Agliana ricoverato in buone condizioni al San Jacopo, un uomo di 64 anni di Montale ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo.