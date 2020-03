Coronavirus, primo caso positivo a Santa Maria a Monte

Primo caso positivo di coronavirus a Santa Maria a Monte. Lo annuncia il sindaco Ilaria Parrella.

Tutte le persone che hanno avuto un contatto stretto con il soggetto sono già stati avvertiti e sono in quarantena anche i familiari nel proprio domicilio. La sorveglianza attiva sarà svolta dal personale dell’Usl Toscana Nord Ovest

“Non ho emesso – dice il sindaco – altre ordinanze di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva perchè nessun altro cittadino del nostro comune ha avuto “contatti stretti” con il soggetto risultato positivo. Al solo scopo precauzionale e per poter velocizzare le informazioni ho aperto il Centro operativo comunale“.

Rinviato, inoltre, il concorso pubblico in programma il 10 e 12 marzo alla palestra comunale per tre posti di categoria B3, che pur era stato confermato, fra le polemiche, nei giorni scorsi: “L’evoluzione della situazione nazionale e locale – dice il sindaco – non favorirebbe la partecipazione al concorso di quanti hanno fatto domanda. Si ritiene opportuno rinviare a data da definire il concorso”.

Oltre alle ordinanze per il soggetto risultato positivo e i familiari con sorveglianza attiva e alle due persone già in quarantena il sindaco ha firmato altre due ordinanze di quarantena per persone che hanno avuto contatti con casi confermati o probabili di Covid-19 non residenti nel territorio comunale: per uno la quarantena si concluderà il 10 marzo, per un altro il 16 marzo.

“Invito tutti – conclude il sindaco – ad essere cauti e prudenti, ma senza eccedere nell’ansia. Invito tutti a seguire le indicazioni date dagli organi ufficiali e a rimanere informati esclusivamente tramite i canali ufficiali del ministero della salute, della Regione e sul sito istituzionale del Comune. La situazione è in continuo aggiornamento e non mancheremo di tenere informata la cittadinanza”: