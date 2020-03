Coronavirus, 43 nuovi casi in Toscana: tre sono della provincia di Pisa. Fra i contagiati un vigile del fuoco

Sono 43 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Solo tre i casi nuovi segnalati in provincia di Pisa.

I nuovi casi riguardano un vigile del fuoco di Lajatico, rientrato il 25 febbraio da Milano: sta bene ed è a casa. Da Pisa città le altre due positività: una donna di 44 anni, che sta bene ed è a casa e un uomo di 78 anni ricoverato a Cisanello.

Degli altri casi già noti della provincia di Pisa sette sono ricoverati in ospedale, gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Fra questi l’uomo di 59 anni di Santa Maria a Monte risultato positivo ieri.

Questa la suddivisione per provincia di segnalazione o ricovero fino ad oggi, che può non coincidere con quella di residenza: 51 a Firenze, 16 a Pistoia e 5 Prato (totale Asl centro: 72); 31 a Lucca, 28 a Massa Carrara, 20 a Pisa, 10 a Livorno (totale Asl Nord-Ovest: 89); 6 a Grosseto, 29 a Siena e 12 ad Arezzo (totale Asl Sud est: 47).

I contagiati dall’inizio dell’emergenza salgono dunque in tutta la regione a 208, comprese tre persone clinicamente guarite, un deceduto e un paziente definitivamente guarito.

Dei 43 nuovi tamponi risultati positivi nelle ultime ventiquattro ore, 17 sono stati analizzati nel laboratorio di virologia e microbiologia di Careggi, 15 in quello di Pisa e 11 a Siena.

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al ministero della salute.

Salgono a 2522 le persone in isolamento a casa in tutta la Toscana, 128 in più rispetto a ieri. Di queste 716 erano le persone prese in carico da numero dedicato e 1086 da contatti stretti con casi positivi.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono state testate 1711 persone di cui 1432 negative, 208 positive e 71 in corso.