Kit di protezione in distribuzione per i medici di base

Mascherine, guanti e protezioni facciali in distribuzione da oggi (9 marzo) a medici e pediatri di famiglia e ai medici di continuità assistenziale (guardia medica).

Con decisione assunta dall’unità di crisi regionale, su mandato del presidente Enrico Rossi, Estar (ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) ha provveduto ad acquisire e organizzare la consegna ad ogni medico di medicina generale, pediatra di famiglia e medico di continuità assistenziale (2577 medici di medicina generale, 422 pediatri, 703 medici di continuità assistenziale dislocati su tutto il territorio toscano) di un kit di prodotti di protezione necessari per svolgere la propria attività in questa situazione di emergenza.

Il kit è composto da mascherine in tnt (tessuto non tessuto), guanti e protezione facciale per un totale di 3700 protezioni facciali, 37mila mascherine e 370mila guanti.

Il materiale sarà consegnato direttamente ai singoli ambulatori dei medici e nel caso di difficoltà nella consegna, in luoghi indicati dalle aziende sanitarie di competenza dei medici.

La consegna dei kit si concluderà entro la fine della settimana.