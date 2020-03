La novità dalla Regione: tampone anche per chi viene ricoverato in ospedale

Tampone obbligatorio solo per coloro che vengono ricoverati in ospedale. Questo il senso delle nuove disposizioni firmate dal presidente della Regione, Enrico Rossi.

Il significato della nuova disposizione, ha spiegato il governatore, è quello di non mettere potenzialmente a contatto con un infetto il personale e i degenti dei reparti diversi da quello di malattie infettive e di rianimazione.

Nessun tampone viene fatto a chi si presenta in pronto soccorso o all’ospedale per farlo. Chi si presenta per questo motivo al pre-triage viene rimandato immediatamente indietro.

Per il resto, infatti, il tampone è previsto per chi ha avuto contatto stretto con casi confermati di positivi al coronavirus.