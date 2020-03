Quarantena decima il personale di otorinolaringoiatria a Careggi

Quindici fra medici e infermieri dell’unità dell’Otorino di Careggi in quarantena. Il contatto, rende noto la direzione sanitaria di Careggi, è di natura non professionale ed esterno all’ospedale.

Vista la mancanza di 15 unità di personale è stata disposta la riorganizzazione delle attività. Sono garantite comunque le urgenze, le emergenze e gli interventi non differibili.

Altri 10 dipendenti fra sanitari e amministrativi della direzione sanitaria sono in quarantena sempre per un contatto esterno non lavorativo. Sono tutti in buone condizioni e compatibilmente con le funzioni stanno lavorando da casa grazie al nuovo sistema di smart working già attivo a Careggi.

La direzione sanitaria ha già sperimentato, da alcuni giorni, la piattaforma di videoconferenze per le riunioni operative per la gestione, in tempo reale, della riorganizzazione dell’ospedale per le attuali conduzioni relative all’impegno assistenziale per il virus Covid-19.

È imminente, poi, il rientro dei 23 operatori che a fine febbraio sono stati messi in quarantena precauzionale per un contatto a rischio nel pronto soccorso di Careggi.