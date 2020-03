Coronavirus, nuovi casi a Santa Croce ed Empoli. Altri 9 positivi tra Pisa e Valdera

Santa Croce sull’Arno registra un nuovo caso confermato di covid 19. La donna contagiata è residente nel comune di Santa Croce sull’Arno, si trova a casa ed è seguita dal personale sanitario. L’inchiesta epidemiologica prontamente attivata dalla ufficio di Igiene Pubblica e Nutrizione della zona Empoli ha identificato i 12 contatti stretti per i quali è stato avviato il provvedimento della quarantena nei rispettivi comuni di residenza.

“Ho emesso – fa sapere la sindaco Giulia Deidda – nuove ordinanze di quarantena cautelativa nei confronti di tre cittadini del nostro Comune che sono venuti in contatto con la persona risultata positiva a Covid 19. Ho seguito, come nei giorni precedenti, le indicazioni dell’azienda Usl Toscana Centro, rispettando le opportune procedure istituzionali”.

Nel resto della Asl Toscana Centro

Nel resto della asl Toscana Centro sono 13 i nuovi casi positivi tra questi un’uomo di 60 anni di Empoli che è in buone condizioni di Salute in isolamento a casa.

Nel restodella asl Toscana Centro (Firenze, Pistoia, Prato, Empoli) si contano 7 nuovi casi a Firenze, un uomo ricoverato all’ospedale di Prato, 4 casi in provincia di Pistoia.

Nuovi casi anche tra Pisa e Valdera

Nella asl Toscana Nord Ovest ( Pisa, Valdera, Val di Cecina, Lucca, Massa, Carrara e Livorno a cui fa riferimento anche l’ospedale di Cisanello) oggi 10 marzo, la conta dei contagiati fa registrare altri 29 casi di persone che hanno contratto il virus Covid 19.

In provincia di Pisa si i nuovi contagiati sono 9.

Tra i contagiati di Pisa città c’è anche un bambino di 9 anni che sta bene, per lui è stata disposta la degenza al proprio domicilio. Un uomo di 62 anni sempre anche lui a casa, una donna di 61 anni anche lei di Pisa seguita dal personale medico al proprio domicilio.

Poi tra i cittadini di Pisa ci sono anche due nuovi ricoveri al reparto di malattie infetttive dell’ospedale di Cisanello un uomo di 51 anni e un altro paziente che presenta un quadro clinico più complesso a causa di malattie precedenti al contagio con Convid 19

A Pontedera i nuovi contagi di oggi sono una donna di 78 anni e un una di 19 anni entrambe lasciate a casa.

A Pomarance in vece sono emersi due nuovi contgi marito e moglie di 68 e 65 anni entrambi si trovano in buone condizioni al proprio domicilio.

Nel resto della Toscana Nord Ovest poi vi sono altri casi Lucca si sono registrati 5 nuovi casi , tra cui il sindaco del capoluogo Alessandro Tambellini, 11 in Lunigiana, 3 a Livorno e uno in Versilia.

Il quadro Toscano

A oggi in Toscana quindi sono complessivamente 264 i tamponi risultati positivi al test del coronavirus Covid 19: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato, 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno, 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo.

Da segnalare una nuova negativizzazione (uno dei tre casi che ieri risultavano clinicamente guariti). Ad oggi quindi sono 2 i casi negativizzati (quindi completamente guariti), 2 i casi clinicamente guariti e un paziente deceduto.