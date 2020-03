Coronavirus, Ctt Nord disinfetta autobus e navette

Misure straordinarie di prevenzione anche sui mezzi di Ctt Nord. L’azienda, in tutti i territori in cui opera, ha disposto diverse azioni di prevenzione rivolte alla clientela e ai lavoratori, per contrastare la diffusione del coronavirus.

Sui mezzi di trasporto è attivo già dal 25 febbraio scorso un servizio di disinfezione aggiuntivos.un servizio di disinfezione aggiuntivo delle parti esposte al contatto del pubblico e del posto guida, rispetto alle normali operazioni di pulizia previste a carattere di norma giornaliero.

Nelle pulizie quindicinali è stata aggiunta la disinfezione sia del “cielo” del mezzo che del pavimento, rispetto alle normali operazioni di pulizia contrattualmente già previste.

“Siamo stati costretti a sospendere la vendita dei titoli viaggio a bordo – spiega Ctt Nord -. Si ricorda che è possibile acquistare i titoli di viaggio tramite sms, oppure on line con la ricarica della propria carta mobile (ove prevista), oltre alla possibilità di acquisto presso le biglietterie aziendali/emettitrici automatiche e presso le rivendite”.

“La salita/discesa dal mezzo – si spiega – avverrà dalla porta centrale/posteriore escludendo il transito dalla porta anteriore e la permanenza delle persone nella parte di corridoio adiacente il posto guida, ciò ovviamente in tutti quei mezzi in cui è possibile operare in tal senso”.

“Ctt Nord – si legge in una nota – richiede la collaborazione dell’utenza, al fine di poter garantire il servizio dei giorni a venire di non parlare all’autista e permanere in posizione distante almeno 1 metro in tutte le relazioni interpersonali compiute sia sul mezzo che a terra alle fermate”.