Incidente a Poggio Adorno nella notte, due feriti

Due persone sono state accompagnate all’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti, anche se le loro condizioni non hanno destato particolare preoccupazione.

L‘incidente, però, prima della mezzanotte tra 9 e 10 marzo, ha spaventato i residenti, pur tristemente abituati a incidenti in quella strada.

Due veicoli, infatti, si sono scontrati in via di Poggio Adorno, nel comune di Santa Croce sull’Arno. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati anche i carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)