Primo giorno di zona rossa e lo scenario è spettrale a Pisa.

La città questa mattina si è svegliata con molte delle serrande abbassate. Per tutti lo stesso cartello: “Chiuso h24. Noi pensiamo alla vostra salute“.

Il nuovo decreto, che estende la zona rossa a tutta Italia, non impone la chiusura dei negozi, ma solo orari contingentati per bar e ristoranti, che posso aprire dalle 6 alle 18, rispettando le distanze minime di un metro fra i clienti. Distanze da garantire anche in tutti gli altri esercizi commerciali per evitare gli assembramenti. I centri commerciali, invece, compresi i negozi al loro interno, dovranno stare chiusi il sabato e la domenica.