Coronavirus, a Lucca c’è la prima vittima: morto un 80enne di Castelnuovo Garfagnana

A Lucca il coronavirus fa la prima vittima. Mentre cresce la paura e l’Oms dichiara lo stato di pandemia e il contagio si espande sempre di più con 2mila nuovi contagi in Italia e altri 8 positivi in provincia di Lucca, all’ospedale San Luca di Lucca muore l’80enne di Castelnuovo Garfagnana che ieri era stato ricoverato a Lucca, dopo essere risultato positivo.

L’anziano era ricoverato nel reparto di malattie infettive ed aveva anche patologie pregresse. Quello di oggi però è un giorno nero per l’Asl Toscana nord ovest: ci sono state infatti altre due vittime, E’ morto nella serata di oggi entrambi all’ospedale Apuane: uno dell’87enne di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo; l’altro, in serata, dell’86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Entrambi erano in gravi condizioni.