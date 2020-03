“State a casa” il Consiglio di tutta San Miniato

Non è facile trovarli tutti d’accordo. E’ evidente, allora, che non solo è la cosa più sensata da fare, ma anche l’unica possibile. “Invitiamo i cittadini di San Miniato a restare a casa. In questo momento la collaborazione di tutti è fondamentale per cercare di contenere il contagio da coronavirus e ridurre il numero di persone a rischio”.

L’appello è un grido unanime, che arriva da tutte le forze politiche del consiglio comunale di San Miniato. Pd, Uniti si può, Riformisti per San Miniato, Cambiamenti, Lega e Forza Italia si sono uniti, con il presidente Vittorio Gasparri, per fare un appello unanime al rispetto del Dpcm del 9 marzo scorso con il quale si indicano le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid 19 sull’intero territorio nazionale.

Un decreto che lo stesso presidente Conte ha semplificato con “Stiamo a casa”, che significa che tutto quanto diverso da questo è un’eccezione, che deve essere ben motivata. “Comprendiamo – dicono i consiglieri comunali – le difficoltà, soprattutto per molti esercizi del territorio e vogliamo pubblicamente esprimere loro tutto il nostro sostegno e soprattutto la nostra gratitudine per la comprensione e il tentativo di rispettare regole così stringenti, in vigore per un tempo piuttosto lungo. Abbiamo sospeso tutte le attività dell’assemblea (consigli e commissioni) ma siamo comunque a disposizione dei cittadini per domande o dubbi su quanto sta accadendo nel nostro Paese. La situazione è in continua evoluzione, ci sono aggiornamenti costanti e quotidiani, ai quali, come amministrazione, cerchiamo di attenerci e di informarvi con tempestività”.

Si ricorda ai cittadini di “evitare ogni spostamento salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute e di portare sempre con sé un modulo di autocertificazione con il quale è possibile attestare che ci si sta spostando per uno di questo motivi. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e tutte le altre attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive restano chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari”.

Per chi non può recarsi a fare la spesa oppure in farmacia, è attivo il servizio gratuito di consegna domiciliare chiamando il numero 0571-418200, effettuato dalle associazioni di volontariato del territorio. Anche l’accesso ai servizi del Comune di San Miniato sarà regolamentato: tutti gli sportelli al cittadino (Urp, tributi, edilizia, Suap, sociale, scuola, anagrafe, contratti) riceveranno solo su appuntamento, una persona alla volta. Per ogni necessità è possibile contattare gli uffici tramite telefono o mail, in orario di apertura.

Resteranno chiusi il distaccamento di polizia municipale e il distaccamento dell’anagrafe di Ponte a Egola. Per segnalazioni o urgenze contattare il centralino 0571 4061 oppure la Polizia Municipale 0571 406406.

L’isola ecologica di San Miniato Basso sarà riaperta al pubblico a partire da lunedì 16 marzo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30.