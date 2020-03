Via di Pelle deserta: è l’effetto coronavirus. Autocertificazione obbligatoria anche a piedi

“Si viaggia come fosse di notte” in FiPiLi, come a Ferragosto in via di Pelle a Santa Croce sull’Arno. Eccola l’ora di punta, quella delle 18,30 circa, quella in cui si svuotano le concerie. E se questa è l’ora di punta, qualcuno che sta a casa davvero ci deve essere in questi giorni di emergenza coronavirus. Mentre “folle” di adolescenti e genitori con bambini riempiono i parchi, tanto da indurre i sindaci a inviare controlli, l’effetto covid 19 sulla viabilità si vede a occhio nudo.

Anche se da oggi l’Organizzazione mondiale della sanità parla di pandemia (qui), l’effetto è piacevole (nella tragicità) per chi è obbligato a viaggiare in auto per ragioni di lavoro o di salute. Nel comprensorio del Cuoio infatti sono ancora la maggior parte le attività aperte, anche se nelle prossime ore potrebbe esserci qualche chiusura anche tra le aziende produttive. Già da oggi infatti, le saracinesche le hanno abbassate molti bar e ristoranti, comunque obbligati a chiudere alle 18.

Una scelta difficile, specie con il regime di tassazione imposto dallo Stato, ma a questo punto necessaria. Come è necessario acquisire la consapevolezza che non siamo in ferie e che, quindi, dobbiamo restare a casa. Lo ha ribadito anche oggi il commissario per l’emergenza della Protezione civile Angelo Borrelli, che nel consueto incontro con la Stampa ha detto. “Il consiglio è di uscire per lo stretto indispensabile” e che “quindi anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione”.