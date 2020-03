In giro senza motivo, foglio di via da Pisa per 3 anni

Era in giro per Pisa senza una valida giustificazione. Gli agenti di Polizia hanno fermato l’uomo, 36 anni e residente a Modena, in un controllo effettuato nella notte tra 11 e 12 marzo.

Per lui, il questore di Pisa ha emesso il primo foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Pisa a una persona denunciata poiché sorpresa in giro senza motivo.

L’uomo non risulta avere a Pisa alcun interesse lavorativo, familiare, affettivo o di altro genere e per questo motivo, anche alla luce della violazione del Dpcm del 9 marzo 2020, è stata emanata questa misura di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il 36enne non potrà fare ritorno nel comune di Pisa per 3 anni.