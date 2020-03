Lo fermano per un controllo, tossisce in faccia agli agenti: denunciato

Lo hanno fermato per un controllo e lui, infastidito, ha iniziato a tossire in faccia agli agenti della squadra volanti di Pontedera. L’uomo, 49 anni di Calcinaia, è stato così denunciato per il reato di attentato alla salute pubblica, oltraggio pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

La Volante era impegnata nell’attività a tutela della salute pubblica prevista dai recenti decreti emanati per l’emergenza covid 19 quando, a Pontedera, ha controllato l’uomo che, infastidito, ha reagito tossendo più volte volutamente in faccia a uno dei poliziotti.

Portato in ufficio, al denunciato è stato redatto verbale di elezione di domicilio con nomina del difensore di fiducia ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa.